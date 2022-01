Voici le classement des régions et des villes les plus accueillantes de France

Besoin d'idées de destinations vacances pour 2022 ? Booking.com récompense ce mardi 25 janvier les prestataires et les hébergements les mieux notés sur sa plateforme aux quatre coins du monde, en se basant sur ses plus de 232 millions d’avis vérifiés.

Le site de réservation d’hébergement en ligne s’appuie en particulier sur les lauréats des "Traveler Review Awards", un concours qui se base sur les notes et les commentaires positifs de ses visiteurs, pour dévoiler les villes et les régions qui se distinguent par la qualité de leur accueil et l’expérience inoubliable qu’elles offrent aux voyageurs qui s’y arrêtent. Avec précisément 89.186 partenaires lauréats, la France est le troisième pays le plus récompensé après l’Italie et l’Espagne. Découvrez ci-dessous le palmarès des cinq régions ainsi que des dix villes les plus accueillantes de France.