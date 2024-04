Voyage à l’étranger : la check-list des points à vérifier pour partir l’esprit léger

Avant un voyage à l’étranger, il est important de faire le point sur les documents officiels à fournir. Les conditions sanitaires et la sécurité du pays doivent également être étudiées. Il faut aussi se renseigner sur la culture locale, l’accès à internet sur place et les règles en matière du code de la route.

S’il est certainement difficile de contenir votre euphorie à l’approche de votre voyage à l’étranger, il vaut mieux tout de même faire le point sur les bonnes pratiques à suivre. Validité des documents officiels, conditions sanitaires du pays, règles en matière de douane… On vous livre la check-list parfaite pour éviter les déconvenues.

Vérifier la validité des documents officiels

Dans l’idéal, vérifier la validité de son passeport – ou de sa carte d’identité si vous voyagez en Europe – se fait quelques mois avant le départ en vacances. Et pour cause, si on peut tout de même se rendre dans les pays de l’Union européenne avec un document d’identité périmé de moins de cinq ans, ce n’est pas le cas à l’étranger. De la même façon, il est nécessaire de se renseigner en amont du départ si un visa est nécessaire pour entrer sur le territoire. Enfin, si vous comptez louer une voiture lors de votre séjour, regardez si un permis international est obligatoire pour être en règle avec les autorités.

Une fois tous vos documents valides en poche, nous vous recommandons de les copier sur un Drive, votre téléphone ou une clé USB.

Regarder quels sont les vaccins obligatoires

Les conditions sanitaires du pays doivent aussi mériter la plus grande attention. Certaines destinations exigent ou recommandent fortement la vaccination afin d'éviter certaines maladies graves qui sévissent à l'étranger. Le vaccin contre la fièvre jaune est notamment obligatoire si vous vous rendez dans une zone intertropicale d’Afrique ou d’Amérique du Sud. D’une manière générale, la vaccination contre l’hépatite A est recommandée pour tout séjour dans un pays à bas niveau sanitaire.

S’intéresser à la culture, la sécurité et les lois du pays

Les traditions, ainsi que les règles de savoir-vivre et de savoir-être, peuvent être très différentes de la France selon le pays où l’on se rend. Il est essentiel de se renseigner sur l’attitude à adopter pour ne pas froisser les locaux, voire commettre un délit sans même le savoir. Renseignez-vous sur le niveau de sécurité sur place et les lois du pays avant votre départ. Toutes les informations sur votre destination sont à retrouver sur le site Conseil aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères.

Connaître les produits autorisés par la douane

Si vous voyagez en bateau ou en avion, renseignez-vous sur les produits autorisés à bord. Les services consulaires ou les offices du tourisme du pays de destination précisent quels aliments, huiles, alcools ou encore objets high-tech sont interdits au sein des bagages. Des informations importantes à connaître pour éviter de payer une amende en cas de contrôle par la douane.

Se renseigner sur les données mobiles à l’étranger

Enfin, si vous ne voulez pas payer un hors forfait au prix exorbitant, renseignez-vous sur les coûts liés aux données mobiles à l’étranger. Votre opérateur téléphonique peut vous indiquer vos droits dans le pays de destination ou bien vous proposer de souscrire un contrat spécifique pour votre voyage. La plupart du temps, les abonnements couvrent uniquement la France, les DOM-TOM et l’Europe. Il peut alors être intéressant de prendre un e-Sim avant votre départ ou d’acheter une carte Sim locale à votre arrivée.