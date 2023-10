Voyage à l’étranger : quels frais sont véritablement couverts par ma carte bancaire ?

Si vous possédez une carte Visa Classic ou une Mastercard Standard, soit les cartes bancaires les plus basiques, vous bénéficiez d’une assurance voyage très limitée. Premièrement, il faut savoir que les garanties d’assurance ne fonctionnent que si la carte bancaire a été utilisée pour régler le voyage durant lequel le sinistre ou l’accident est survenu. Elles fonctionnent dès que vous vous trouvez à plus de 100 km de votre domicile.

Avec une carte bancaire basique, seules les garanties d’assistance sont assurées. À savoir le rapatriement médical, l’assistance juridique à l’étranger et la prise en charge des frais médicaux d’urgence avec un plafond fixé à 11 000 euros. Dans certains pays, comme les États-Unis, cela risque d’être insuffisant, car les frais hospitaliers coûtent très cher. Vous ne possédez pas non plus d’une assurance responsabilité civile à l’étranger.

Avec une carte bancaire premium comme Visa Premier, Mastercard Gold ou autres, les garanties d’assistance et d’assurance ont des plafonds plus élevés : jusqu’à 155 000 euros pour les frais médicaux et jusqu’à 1 525 000 €/ 2 000 000 € (par événement) pour la garantie responsabilité civile à l’étranger.

Les cartes haut de gamme peuvent aussi prendre en charge la détérioration, le vol ou la perte des bagages, l’assurance modification ou annulation du voyage (seulement sous certaines conditions restreintes comme le licenciement, la maladie…). Parfois, elles couvrent aussi les frais engendrés par un retard du moyen de transport (retard minimum de 2 heures), l’assurance véhicule de location et la garantie neige et montagne. Il est important de comparer les assurances et assistances liées aux cartes bancaires avant de souscrire à un contrat.