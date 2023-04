VOYAGE - Chemins de Compostelle : le retour en masse des pèlerins sur le sentier mythique

L’an dernier, 118 nationalités se sont croisées à Saint-Jean-Pied-de-Port. Après les Français, les Américains sont les plus représentés, et ce sont aussi ceux qui consomment le plus. 53.000 marcheurs sont passés par le village en 2022, soit 40 fois plus qu’à l’ouverture du bureau des pèlerins, il y a 25 ans.