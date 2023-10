Voyage : comment minimiser les risques de perdre ses bagages à l’aéroport

La première cause de perte des bagages à l’aéroport est un temps d’escale trop court ! C’est d’ailleurs encore plus risqué lorsque vous transitez dans un grand aéroport. Bien que tout soit conçu pour aller vite, un trou d’une heure ne suffit pas toujours à transférer un bagage d’un avion à un autre. “Les bagages peuvent être amenés à parcourir des dizaines de kilomètres entre deux avions. Cela peut entraîner des retards dans l'acheminement si le temps d'escale est inférieur à une heure et surtout si les terminaux sont trop éloignés l'un de l'autre” précisait un porte-parole Air France au Figaro en 2023. Il est donc préconisé de prendre des escales d’au minimum une heure et trente minutes. Pour voyager serein, il est aussi possible de ne prendre qu’une valise cabine et de la transporter soi-même du premier avion au suivant.