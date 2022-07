Locations de vacances : comment trouver des bons plans de dernière minute ?

La famille Thorel ne savait pas où partir il y a encore quinze jours. Finalement, elle pose ses valises en Bretagne. Ils ont trouvé leur bonheur au dernier moment sur un site de location entre particuliers, malgré un choix restreint. Une maison à dix minutes de la mer à 500 euros la semaine. "On ne réserve pas des mois à l’avance. Des fois, quinze jours, un mois à l’avance, pas plus, et on trouve toujours des bonnes réservations. Réserver en dernière minute, c’est tout aussi bien, peut-être mieux d’ailleurs", affirme la grand-mère.