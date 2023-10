Voyage en avion : nos astuces pour choisir la meilleure place à coup sûr

Les places à l’avant d’un avion sont régulièrement les plus prisées par les passagers. Et pour cause, elles offrent un certain confort que les sièges arrière n’ont malheureusement pas. Premièrement, elles sont moins soumises au bruit que font les réacteurs de l’avion. De plus, lors de turbulences, l’avant de l’appareil vibre moins qu’à l’arrière. Lorsque vous choisissez votre siège, veillez par ailleurs à ne pas prendre un siège près des toilettes, afin d’éviter les trop nombreux va-et-vient. L’avant gauche de l’avion est d’autant plus privilégié, car une cloison vous sépare du reste des passagers et vous ne serez pas dérangé par les allers-retours permanents. Si vous souhaitez dormir une grande partie du trajet, choisissez une assise côté hublot pour pouvoir caler votre tête sur le rebord de l’appareil.