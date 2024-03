Voyage en solo : voici les destinations les plus sûres pour les femmes

L’Europe est l’un des continents les plus sûrs pour des femmes voyageant seules. L’Espagne, la Norvège et les Pays-Bas font partie du top 3. Le classement prend en compte plusieurs critères comme le taux de violences faites aux femmes ou le nombre d’homicides.

Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre de femmes voyageant seules a bondi de 59 millions à 139 millions en trois ans. Un voyage en solo est souvent l’expérience d’une vie. Mais pour partir l’esprit tranquille, il vaut mieux veiller à sa sécurité. Chaque année, l'agence de stockage de bagages Bounce établit le classement des destinations les plus sûres pour les voyageuses qui décident de partir seules.

L’étude s’appuie sur différents critères chiffrés, comme le pourcentage de femmes ayant subi des violences de la part d’un partenaire ou le nombre de femmes victimes d'homicide. Mais surtout, Bounce a récolté les témoignages des femmes voyageant en solo sur leur sentiment de sécurité lorsqu’elles se déplacent seules la nuit, mais aussi sur leur ressenti face aux violences domestiques. L’organisme prend également en compte les lois condamnant les agressions faites aux femmes ainsi que l'indice d'inégalité entre les sexes. Sur la base de ces critères, l’Europe s’avère être une destination phare pour les femmes voyageant seules.

Espagne, Norvège, Pays-Bas, trois pays d’Europe dans le top trois

L’Espagne décroche la première place du top. Et pour cause : le pays a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes un véritable défi. En 2017 déjà, le pays a instauré 290 mesures pour lutter contre les violences de genre, avec un milliard d’euros sur cinq ans de budget. En vingt ans, le nombre de féminicides a baissé de 71 en 2003 à 49 en 2022 dans la péninsule. Une plateforme informatique unique, VIoGen, permet de recenser toutes les victimes ayant contacté la police pour des agressions. Constamment mise à jour, elle évalue les niveaux de danger estimé et les mesures policières de protection à adopter. Autant de mesures très rassurantes pour les femmes en voyage solo.

La Norvège et les Pays-Bas complètent le top 3. En plus d’avoir la chance de voir des aurores boréales, les femmes visitant la Norvège attestent se sentir en totale sécurité la nuit, d’après les résultats du rapport. Le pays a également obtenu le meilleur score en termes d'égalité femmes/hommes, de quoi s’épargner d’éventuelles remarques sexistes, mais aussi d’avoir la liberté de faire des activités et pratiques sportives réservées aux hommes dans certains endroits. Quant aux Pays-Bas, c’est un lieu “sûr pour tous les sexes, avec de faibles taux de criminalité, dont un taux d'homicide féminin de 0,4 pour 100 000 habitants” précise Bounce.

Quelles sont les autres meilleures destinations pour un voyage en solo ?

Le reste du classement est complété par l’Irlande, où 68 % des habitantes estiment ne pas craindre de sortir en solo, même en pleine obscurité. L’Autriche et notamment Vienne, élue ville la plus agréable du monde pour la 5ᵉ fois en 2023 par The Economist Intelligence Unit, arrive en cinquième position. Le pays est réputé pour sa sécurité hors pair, mais aussi pour l’instauration de plusieurs lois contre les violences faites aux femmes.