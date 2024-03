VOYAGE - En week-end à Belfort, pour rugir de plaisir(s)

TF1 vous emmène en week-end à Belfort. Ce ne sont pas les tentations qui manquent dans la cité du Lion. Entre le comté et la cancoillotte, la ville a du caractère, à l'image de la célèbre sculpture devenue son emblème.

Fier et imposant, il domine la ville depuis 1880. Approcher le Lion de Belfort se mérite, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Plusieurs dizaines de marches sont à grimper, puis un tunnel creusé dans la roche. C'est Auguste Bartholdi, le créateur de la statue de la Liberté qui a choisi de sculpter ici un lion, comme symbole de la résistance héroïque de Belfort à l'invasion prussienne de 1870.

Cécile et Lucie ont créé un blog de découverte touristique de leur région. Depuis la citadelle qui domine Belfort, on comprend mieux son passé militaire, qui en fait encore sa richesse. Le marché Fréry est considéré comme le plus beau de Bourgogne-Franche-Comté. Sous une halle centenaire de fer et de verre, on retrouve toutes les spécialités de l'est de l'Hexagone.

Une tourte, un peu de cancoillotte, et du vin d'Alsace, nous voilà bien nourris. Chaque début de mois de juillet, les concerts de rock ou de rap attirent ici plus de 100.000 personnes, lors des mythiques Eurockéennes. Un autre art plus intime, le théâtre de marionnettes, s'exprime toute l'année à Belfort.

