Cari, briani, vindaye… À la découverte de la cuisine mauricienne

Sans pouvoir faire un tour complet et exhaustif de la gastronomie de l’Ile Maurice, voici quelques incontournables si vous visitez le pays ou souhaitez vous y installer.

- Le vindaye, qui prend ses origines à l’ouest de l’Inde et dont le nom résulte de la contraction de “vin d’ail”. Au poisson ou à l’ourite (le nom donné au poulpe), ce plat très parfumé met à l’honneur l’ail, le gingembre, le vinaigre et la moutarde, et se déguste chaud en entrée, ou froid sur une tranche de pain en guise d’en-cas. Généralement, les vendeurs ambulants en étalent dans un petit pain rond, relevé de graines de moutarde et de piments verts entiers… Attention, ça pique !

- Le cari, à mi-chemin entre le curry indien et le massalé réunionnais, est le plat mijoté par excellence. Poulet, bœuf, agneau, porc, ourite, langouste ou même singe, le cari rehausse aussi bien la viande que le poisson, mais ce sont les épices qui lui donnent son parfum incomparable. Safran vert, gingembre, clou de girofle, piment, cannelle, coriandre… Chaque cari est différent et provoque une explosion de saveurs.

- Le briani, ou biryani, un emprunt à l’Inde musulmane. Composé de viande, de poisson ou de légumes marinés dans du yaourt avec des herbes fraîches et des épices, ce plat est cuit au four accompagné de riz et de pommes de terre. Malheureusement, son temps de préparation est si long qu’il est rare de pouvoir en trouver à la carte des restaurants… Dans les familles mauriciennes en revanche, c’est un peu comme notre poulet rôti du dimanche !