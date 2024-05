Voyage gastronomique : cinq destinations pour régaler ses papilles !

La gastronomie fait partie des critères déterminants des Français dans le choix d’une destination de voyage. La cuisine locale permet aux voyageurs d’en apprendre davantage sur la culture du pays visité. Le Maroc et la Corée du Sud promettent de faire exploser de joie vos papilles.

Les activités sur place, la température, les monuments à visiter ou encore la culture locale sont autant d’éléments qui influencent le choix d’une destination de voyage. Selon le dernier rapport Expedia, la gastronomie serait le critère numéro un des Français lorsqu’ils sélectionnent le lieu de leur prochain séjour. À travers les mets locaux, les Français espèrent "se plonger dans la culture du pays et en apprendre davantage". Voici cinq destinations réputées pour leur cuisine.

Le Maroc

La cuisine marocaine est riche, variée, mais surtout très généreuse ! Un point très important pour ceux qui aiment une assiette bien garnie lorsqu’ils vont manger au restaurant. Grâce à son climat tempéré et chaud de type méditerranéen, le Maroc jouit d'une abondance de divers fruits et légumes toute l’année comme les pommes de terre, les choux, l’avocat, le brocoli ou encore les agrumes. En entrée, les salades bien assaisonnées devraient régaler vos papilles, tandis que les plats chauds comme la chorba, le Rfissa de poulet, le tajine ou le couscous vous permettront de découvrir de nombreuses spécialités gastronomiques principalement issues de la cuisine berbère.

La Grèce

Aux amateurs de diète méditerranéenne, reconnue par l'Unesco depuis 2010 comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la Grèce est le pays par excellence pour profiter de la diversité de ses plats. Les ingrédients frais comme la tomate, les poivrons, les pommes de terre ou encore le fromage sont mis à l’honneur. Pas question d’oublier la viande, de préférence bien cuite, ou le poisson, pour accompagner toutes ces merveilles. Parmi les recettes salées à déguster au moins une fois lors de son voyage en Grèce, il y a la fameuse moussaka, mais aussi le souvlaki, les melitzanes papoutsakia, le pita gyros et l’emblématique sauce tzatziki.

Le Pérou

Après l’Afrique du Nord et l’Europe, direction l’Amérique du Sud ! La cuisine péruvienne est considérée comme l’une des plus diversifiées au monde. En 2014, elle a d’ailleurs été récompensée des prestigieux World Travel Awards pour sa gastronomie variée, originale et exquise. Parmi ses plats les plus typiques, il serait regrettable de passer à côté d’un ceviche, de lomo saltado – un mets à base de bœuf sauté et de frites –ou, pour les plus courageux, du ragoût de cochon d’Inde.

La Géorgie

La cuisine géorgienne, à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie, sort véritablement de l’ordinaire, sans pour autant dépayser un habitué des plats méditerranéens. On retrouve de nombreux ingrédients tels que les aubergines, la grenade, le fromage ou bien la viande auxquels les palais européens sont habitués. Les Géorgiens se régalent notamment du Khachapuri, une sorte de pizza au fromage que l’on prend en accompagnement d’un plat ou d’une entrée. L’hiver, il est agréable de se réchauffer avec le Kharcho, une soupe composée de bœuf, de purée de mirabelle, de riz et de noix, que l’on saupoudre d’un peu de coriandre fraîche. Amateurs de pâtes et de dumplings chinois, laissez-vous tenter par les khinkali, des ravioles garnies de viande, fromage ou légumes.

La Corée du Sud

Enfin, si l’Asie possède une très grande variété culinaire, la Corée du Sud est un pays reconnu pour la variété et la qualité de sa cuisine. Le barbecue coréen, avec un grill placé au milieu de la table, est particulièrement recommandé pour passer un moment convivial entre amis ou en famille. Au menu : des légumes frais à griller soi-même, viandes, poissons, sauces et épices. De nombreux plats, pourtant très savoureux, sont considérés comme sains et peu caloriques, régulièrement concoctés à base de légumes. Le kimchi, un plat froid composé de chou fermenté et mariné, assaisonné d'ail et de piment rouge, fait également partie des spécialités de la Corée du Sud.