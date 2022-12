Les 5 bonnes raisons d’envisager de passer sa retraite à l’Île Maurice

En passant votre retraite dans l’écrin de beauté qu’est l’Île Maurice, vous goûterez à un climat doux – 25° C en moyenne – toute l’année… Mais pas seulement. Vous découvrirez aussi une culture riche et variée, évoluerez dans un environnement sécurisé doté d’infrastructures modernes, et profiterez d’une économie dynamique avec une fiscalité favorable. Que demander de plus après toutes ces années à travailler ?