VOYAGE - Monts du Forez : neige ou non, des vacances d'hiver inoubliables au cœur de la nature

TF1 vous emmène en Auvergne, dans les monts du Forez, patrie de la Fourme d'Ambert. Sur les lieux, il n’y a pas eu un flocon cet hiver, mais pas de quoi gâcher le moral des habitants et des vacanciers.

À traverser les brumes et les forêts, il est possible parfois que le silence soit troublé. Mais, n'ayez aucune crainte, ce ne sont pas des loups, mais des huskys de Sibérie et d‘Alaska. Amanda Rodary, musheuse de l'école de traîneaux à chiens “Chalet des Sibériens", a quitté l'été dernier ses terres jurassiennes pour s'installer à Saint-Anthème, et elle ne le regrette pas.

Traineau sur roues

Faute de neige suffisante sur le massif, son traîneau est devenu un kart sur roues, mais l'évasion au beau milieu des plateaux sauvages fait toujours son petit effet. Les passagers sont subjugués, lors des promenades de 10 à 20 kilomètres sur les sentiers du Forez. Son époux Maxime Rodary partage avec ses chiens des moments de vie incroyables, qu'il raconte dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Dans les monts du Forez, malgré le ciel gris du jour, le "bleu" n’est jamais loin. Pour s'en persuader, il suffit de passer dans l’une des fermes du secteur. Passionné par le travail de la Fourme d’Ambert, aux trois mois d'affinage nécessaire, Antoine de Boismenu, producteur à la ferme des Supeyres, est installé à 1200 mètres d'altitude.

