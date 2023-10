Voyage : pourquoi faut-il éviter de se connecter au wifi public à l’étranger ?

La connexion internet à notre téléphone portable rompue et le monde s’arrête, ou presque. Habitués à être “en ligne” pratiquement la majorité du temps, voilà ce qui pousse certains à se connecter aux réseaux wifi publics et ouverts. Le hic ? Ils sont potentiellement dangereux. Et pour cause, la plupart des routeurs ne chiffrent pas par défaut les données qu’ils reçoivent et qu’ils font transiter. Se connecter à un réseau wifi revient à exposer toutes vos données aux autres utilisateurs (avec un minimum de notions en informatique) qui vous entourent. Et ce n’est pas tout…