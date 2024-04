VOYAGE - Guyane : à la rencontre des Hmong, les jardiniers de la jungle

TF1 vous emmène en Guyane, à la découverte d'un peuple étonnant. Avant eux, la région était quasiment privée de fruits et légumes locaux. Les deux villages des Hmongs sont aujourd'hui les greniers du territoire guyanais.

En Amérique du Sud, quelque part au milieu des 8 millions d'hectares de forêt amazonienne qui couvrent la Guyane française, se trouve une communauté venue d'Asie. Armand nous a servi de guide, pour le reportage du 20H de TF1 que vous pouvez retrouver en tête de cet article. Il fait partie de la communauté Hmong, arrivée dans la région, il y a un demi-siècle.

Sa famille, comme toute la communauté, vient de la péninsule indochinoise. Chassés de leurs montagnes natales, persécutés par les régimes communistes du Laos et du Vietnam, les Hmongs ont dû fuir dans les années 1970 et 1980. Un certain nombre d'entre eux ont été accueillis par la France. Ceux qui sont arrivés en Guyane ont bâti sur place le village de Cacao.

Piliers de l'agriculture guyanaise

Cet endroit est toujours peuplé en grande majorité par des Hmong, à l'accent désormais bien français, avec une pointe de créole. La Guyane est devenue leur refuge en 1977. Mais ils ne sont pas que des réfugiés, car la France les a fait venir avec une mission : celle de développer leur agriculture et de nourrir la Guyane. Ce qu'ils font encore aujourd'hui.

Ils produisent de tout : des concombres, des citrons, des parepous et bien d'autres... Au total, 70% des fruits et légumes de la Guyane sont produits par les Hmong. Alors, le dimanche, à Cacao, il y a beaucoup de curieux sur le marché. Les saveurs d'Asie se sont fait une place au milieu des étals. Le département dépend en grande partie d'aliments venus de l'extérieur du territoire et se bat pour mieux valoriser ses propres richesses.