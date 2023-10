VOYAGE - Italie : week-end à Bologne, ville d'histoire et de savoir-vivre

Marchés, traiteurs, bars et restaurants... "Bologne la grasse" mérite bien son surnom. Les tortellinis y sont d'anthologie. La mortadelle est une autre grande spécialité, et une bonne idée pour déjeuner sur le pouce. Elle se tranche finement, c'est meilleur et économique. Et la légendaire sauce bolognaise ? Ici on dit "sauce au ragoût". Sa recette est immuable, et surtout : elle ne s'utilise qu'avec des tagliatelle, jamais des spaghettis !

