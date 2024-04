VOYAGE - Le sommet de la Rhune, un balcon sur le Pays basque

C'est une montagne très prisée dans le Pays basque. La Rhune culmine à 905 mètres, au-dessus du massif du même nom. Pour y accéder, vous devez embarquer dans un train vieux de cent ans.

Pour rejoindre le sommet de la Rhune, même par le premier train du matin, il vaut mieux avoir pris son billet, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Benoît Guedes est chef de train depuis seize ans. Il prend la tête de ce convoi un peu particulier, dont il est la vigie. Il s'agit d'une attention de chaque instant qui assure aux passagers une montée des plus paisibles.

Une ascension à 9 km/h

Pour arriver au sommet, on fait trente-cinq minutes de trajet à neuf petits kilomètres/heure à bord de l'un des derniers trains à crémaillère encore en activité dans le pays. Le nôtre est centenaire. Inauguré en 1924, il a toujours eu la vocation d'embarquer touristes et curieux sur les pentes parfois raides de la Rhune.

Plus qu'une montagne, la Rhune est un emblème, et l'une des plus belles cartes postales du Pays basque. C'est aussi un terrain idéal pour les courageux qui souhaitent tester leur condition physique. On y a droit à six sentiers, alternance de plateaux verdoyants et de passages escarpés. Pour tout bon marcheur, c'est la randonnée à faire au Pays basque. Au bout de l'effort, à 950 mètres d'altitude, la récompense en vaut le coup, une visibilité exceptionnelle.

