VOYAGE - Colombie : l'île de Providencia, sept nuances de bleu en mer des Caraïbes

Le 20H de TF1 vous emmène au milieu des Caraïbes à la découverte de l'île de Providencia. Dévastée par un ouragan en 2020, elle a désormais retrouvé toute sa beauté. Ses habitants sont plus conscients que jamais de la nécessité de protéger cette nature fragile.

On la surnomme "la mer aux sept couleurs". C'est comme une aquarelle posée au milieu des Caraibes, comme on le voit dans le reportage du 20H ci-dessus. Ce joyau se situe à moins de deux heures de Bogotá, la capitale colombienne. Sur l'ile de Providencia, (l'île de la Providence, en français) la nature est reine et surtout résiliente. Il y a quatre ans, l'ouragan Iota avait tout dévasté, arrachant les arbres, et détruisant 98% de l'île. Villages, routes... tout a été reconstruit aux couleurs créoles traditionnelles de l'archipel.

Mais ce paradis reste fragile. Providencia est au cœur de l'une des plus grandes réserves marines du monde, classée par l'Unesco. Darson a grandi sur cette île et travaille aujourd'hui pour le ministère de l'Environnement. Sa mission est de surveiller les récifs coralliens, comme il l'explique au micro de TF1. Environ 60.000 coraux ont été plantés ces vingt dernières années dans la réserve. Si certains ne résistent pas au réchauffement climatique, d'autres poussent merveilleusement bien.

Les efforts de conservation sont essentiels pour préserver cette richesse naturelle unique. Mais il faut avant tout un changement de comportement, selon Darson. Quant au tourisme, il est strictement régulé. Ce qui permet à Providencia de rester un havre pour de nombreuses espèces. Réchauffement climatique, montée des eaux... La perle des Caraïbes lutte pour sa survie, et ses habitants ont pris conscience que depuis bien longtemps que ce sont eux les gardiens de ce paradis corallien.