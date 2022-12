Une retraite à l’île Maurice : quelles solutions pour se loger et résider sur l’île paradis ?

Autre solution pour s’offrir une retraite au soleil : acquérir un bien sur l’île Maurice. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de montant minimum à investir pour obtenir un permis de résidence pour les seniors et retraités. Il suffit d’acheter l’une des unités résidentielles “destinées aux seniors” figurant dans le schéma de développement immobilier (Property Development Scheme for Senior Living), et le tour est joué… À vous l’appartement, le duplex ou la villa !

Si toutefois vous n’êtes tenté par aucun des biens proposés au catalogue de ce programme et préférez faire l’acquisition d’une unité résidentielle de luxe, vous le pouvez aussi. Néanmoins, dans ce second cas de figure, il faudra investir plus de 375 000 dollars américains pour obtenir votre permis de résidence.