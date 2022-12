Île Maurice : à la découverte des îles mauriciennes

"On n’aura jamais le temps de tout faire !", penserez-vous sûrement si vous lisez ces lignes en préparant votre prochain voyage. Entre le farniente, la découverte de la culture et de la cuisine mauricienne et les activités sportives, il y a beaucoup à faire et à voir à Maurice. Mais si les curiosités naturelles vous intéressent, on vous recommande fortement d’accorder un peu de temps à l’exploration des îles mauriciennes. Nous en avons sélectionné trois pour vous.