Île Maurice : les incontournables de la culture de l'île paradis

À travers sa culture, c’est un morceau de l’histoire de Maurice que l’on touche du doigt. Les apports des découvreurs arabes, portugais et hollandais, des colons français et anglais, des esclaves africains, ou encore des coolies chinois ou indiens ont marqué l’île.

On y parle anglais, français, mais aussi créole mauricien, la langue qui relie ces différentes communautés entre elles. Par ailleurs, les trois grandes religions (hindoue, chrétienne et musulmane) y cohabitent en paix, l’île comptant aussi une poignée de bouddhistes et de taoïstes.

Certains rites font office de passerelles entre croyances, parfois saupoudrées d’un zeste de superstition et d’une pincée de tradition populaire. Bref, sur l’île Maurice, la coexistence a un sens.

Ce multiculturalisme inspire l'œuvre de quelques valeurs montantes de la littérature contemporaine, à l’instar d’Ananda Devi – "Indian Tango" (2007), "Le Sari vert" (2009), "Le Rire des déesses" (2021) –, ou de Carl de Souza – "La Maison qui marchait vers le large" (1996), "Les Jours Kaya" (2000), "L’Année des cyclones" (2018).

J.M.G Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008, est également très marqué par la culture de Maurice, sa famille d’origine bretonne y ayant émigré au XVIIIe siècle. Son roman "Le Chercheur d’or" (1985) se déroule d’ailleurs dans un lieu imaginaire inspiré du sud-ouest de l’île.

Pour terminer, il faut souligner l’importance de "Paul & Virginie", roman de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre paru en 1788, et dont l’intrigue se déroule sur l’île de France (le nom donné à l’île Maurice au XVIIIe siècle). Son succès fut international, et inspira le lyrisme descriptif d’auteurs comme Chateaubriand ou Loti.