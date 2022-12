Île Maurice : les plus belles plages de l’île paradis

Ce n’est pas pour rien que l’île Maurice est surnommée l’île paradis. Entre végétation luxuriante, plages de rêve et douceur de vivre, on pourrait effectivement se croire au paradis. Et quand on évoque les plages, choisir un lieu où poser sa serviette quand on arpente une île au littoral splendide, cela relève du casse-tête ! Pourtant, certaines étendues de sable blanc de l’île Maurice se détachent de l’ensemble tant elles en mettent plein la vue. Préparez votre serviette, votre crème solaire et laissez-vous guider.