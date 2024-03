VOYAGE - À la découverte de la Côte Vermeille, dans la quiétude de l'hiver

Le 20H de TF1 vous invite à explorer la Côte Vermeille. Une côte sauvage et somptueuse, située le long de la Méditerranée, dans les Pyrénées-Orientales. Aussi appelée "la côte rocheuse", c'est un parcours idéal pour comprendre l'âme catalane.

Sur son embarcation, il traverse la houle. Manuel Martínez est pêcheur depuis 30 ans au large de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). Habitué à toutes les conditions météo, il s'apprête à remonter ses filets. En cette saison, ce sera principalement de la lotte, des turbots et des soles, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. En trente ans, le nombre de petits professionnels a baissé de moitié, victimes de la pêche industrielle. À Port-Vendres, il n'en reste plus que sept.

Une randonnée à flanc de falaise

Les touristes sont nombreux, même en hiver. Juste à côté du port, à flanc de falaise, un couple arpente le sentier du littoral. "Une très bonne destination, à contre-courant. De venir en hiver, c'est très beau, c'est sauvage. Il y a la mer, la montagne juste derrière. On va longer la côte, et derrière, il y a une plage", décrit la femme.

Il s'agit de l'anse de Paulilles, une plage réservée, qui est aussi un haut lieu du patrimoine catalan. On y croise des artisans qui restaurent une barque traditionnelle, utilisée pour la pêche dans les années 1950. De couleur vive, elles sont faites entièrement d'un bois robuste, mais capricieux. En dix ans, l'atelier a restauré une vingtaine de ces barques, aujourd'hui classées aux monuments historiques. Les plus fervents Catalans considèrent d'ailleurs les rivages de la côte Vermeille comme un musée à ciel ouvert.