VOYAGE - Découvrez Sainte-Marie, l'île aux trésors de Madagascar

À 30 mètres de profondeurs, une biodiversité connue comme l'une des plus riches au monde. Une barrière de corail fragilisée, mais qui voit encore défilé le bond et l'arrière bond de plus de 175 espèces de poissons recensés. Du poisson-clown au poisson-chirurgien, du poisson-ange au poisson-crocodile, sans oublier les stars locales, les barracudas qui nagent en meute. La suite de notre reportage dans la vidéo en tête de cet article.