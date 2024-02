VOYAGE - En weekend à Compiègne, une ville marquée par l'Histoire

C'est une destination romantique que TF1 vous propose pour son week-end. Compiègne (Oise) est une ville qui a toujours attiré les monarques français. C'est aussi là que fut signé l'armistice de la Première guerre mondiale, le 11 novembre 1918.

Notre week-end à Compiègne débute par une promenade empruntant l'allée des Beaux-Monts au pied du château. Un champ de forêts se trouve autour de la ville et de ses façades médiévales ornées de colombages. Le château a été construit au XIVᵉ siècle sous Charles V, et plusieurs fois modifié depuis. Compiègne fut en fait une résidence royale et impériale régulière depuis l'ère mérovingienne, même si les derniers monarques n'y venaient qu'épisodiquement, pour pratiquer la chasse.

À l'intérieur de l'Hôtel de Ville, 100.000 figurines racontent l'histoire de l'Hexagone. Non loin de là se trouve encore la forêt dans laquelle, le 11 novembre 1918, le wagon du maréchal Foch s'arrêta, et où la victoire des alliés face à l'Allemagne fut signée. Foch avait choisi cet endroit discret pour échapper, dit-on, à la curiosité des journalistes.

La nuit nous conduit vers les murs d'un théâtre à l'histoire singulière. Voulue par Napoléon III en 1867, la construction fut interrompue par la guerre. Il fallut attendre 120 ans, jusqu'en 1991, pour que les plus grandes voix lyriques résonnent enfin dans ce théâtre longtemps inachevé.

À Saint-Jean-aux-Bois (Oise), commune perdue aux creux des arbres, il y a un lieu où nous pouvons sentir l'esprit de la forêt. À la fois restaurant et dépôt de pain, la fontaine Saint-Jean vient juste de rouvrir. C'est le seul lieu du village où les habitants se retrouvent quelle que soit l'heure de la journée.