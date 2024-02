VOYAGE - Espagne : découvrez les secrets du canyon de Río Lobos

Le canyon de Río Lobos est l'un des plus beaux paysages d'Espagne. C'est un cours d'eau qui a creusé, au fil des millénaires, une vallée encadrée de parois abruptes. C'est aussi un refuge pour de nombreux animaux.

Un battement d'aile de vautour fauve, et nous sommes embarqués dans un vol au-dessus d'un canyon fabuleux. Dans le parc, l'homme n'est qu'un visiteur discret, comme Manuel, ornithologue et passionné de photographie. Ces planeurs majestueux peuvent dépasser les 2,50 mètres d'envergures, sont plus de 600 à vivre sur les falaises, explique-t-il dans le reportage du 20H en tête de cet article. C'est l'une des plus grandes colonies d'Espagne.

Cent mètres plus bas, au pied du canyon, les nids sont dans le viseur de Julian. Leur recensement annuel a commencé. Les vautours sont en train de couver leurs œufs, explique le garde forestier au micro de TF1. La couvaison va durer un mois et demi, sous son œil protecteur. Chaque jour, il parcourt les 25 kilomètres du canyon, sculpté par la petite rivière Lobos.

Nous avons rendez-vous avec le prêtre José Antonio Garcia Izquierdo. Il a longtemps essayé de percer les mystères de l'ermitage de San Bartolomé. Nous pouvons exceptionnellement pénétrer dans l'église, d'ordinaire fermée au public. L'architecture est austère, épurée, mais plus complexe qu'il n'y paraît.

