VOYAGE - La Corse en hiver : la belle saison méconnue de l'île de Beauté

Le 20H de TF1 vous propose de découvrir l'île de beauté en hiver. Le paysage est encore plus sauvage et admirable sans la foule estivale. Il y aura de la tyrolienne et de la luge au programme.

Quand le soleil se lève dans la vallée d'Asco (Haute-Corse), nous ne sommes pas nombreux à profiter des paysages, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article. Il faut avancer à pas feutrer pour ne pas déranger les animaux. Martin Boone, photographe et agent de l'Office français de la biodiversité (OFB), est notre guide. Armé de son appareil photo, il nous emmène à la rencontre du mouflon, l'animal emblématique de la montagne corse.

"C'est très beau à voir. Il y a toujours un échange dans le regard. J'aime bien me cacher, puis les laisser venir, les observer. C'est quand même une espèce qui est venue avec l'homme et qui a retrouvé sa liberté", explique-t-il au micro de TF1. En effet, introduit sur l'île par des éleveurs du néolithique, en tant qu'espèce domestique, le mouflon corse est ensuite retourné à l'état sauvage.

Le mythique GR20

C'est depuis le sentier de randonnée qui traverse toute la Corse, que l'on écoute le mieux la nature. Le mythique GR20 est vide de touristes l'hiver. Le week-end dernier, la vallée a bien été saupoudrée de quelques flocons, mais pas assez pour ouvrir la petite station de ski d'Asco. Pourtant, dans les années 1960, c'était le repère des skieurs de toute la Corse.

Asco sans neige, c'est une histoire qui se répète un peu trop souvent depuis quelques années. Alors, on y sort les tenues d'été et on troque le ski contre la tyrolienne. Le restaurant reste ouvert pour le seul habitant à l'année et pour les habitués, qui ne ratent pas une occasion de manger ses fameux beignets, les migliaccioli.