VOYAGE - La France en 2CV électrique : les gorges du Verdon, idéales pour "recharger les batteries"

"Pour avoir voyagé un peu partout, c'est un de mes endroits favoris au monde", affirme une vacancière au micro de TF1, et on comprend pourquoi. Chaque année, plus d'un million de personnes viennent visiter les gorges du Verdon. La grande majorité y passent quelques jours à la belle saison.

Mais il y a aussi ceux qui y vivent toute l'année. En quittant un peu la route près de Rougon, on découvre un personnage très connu dans le coin, mais aussi dans tout le pays. Le père Guy Gilbert, jadis surnommé "le curé des loubards", gère ici une ferme pour réinsérer les jeunes en difficulté. La suite de notre reportage dans la vidéo en tête de cet article.