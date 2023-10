VOYAGE - Un weekend pour découvrir les trésors les moins connus de Barcelone

Pour fuir la foule et les sentiers battus, rien de tel que de prendre de la hauteur. Au sommet du mont Tibidabo, à plus de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, un christ monumental surplombe toute la capitale catalane et sa région. Barcelone s'étend à nos pieds, entre la montagne et la Méditerranée. Mais on peut monter encore plus haut, si on a le cœur bien accroché : au sommet d'un bras mécanique, d'où on aperçoit d'ailleurs notre prochaine destination.