Au pied du Mont-Blanc, Chamonix est le berceau de l'alpinisme. La ville continue de faire rêver les randonneurs du monde entier. TF1 vous fait découvrir les sites incontournables, les insolites, et des bons plans pour le temps d'un week-end.

Pour commencer notre week-end, nous allons prendre le téléphérique le plus haut du pays. Direction l'Aiguille du Midi. La cabine monte le long de ce piton rocheux et ouvre les portes de la haute montagne. La vue est à couper le souffle, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans les rues, vous croiserez les silhouettes de bronze de Michel Paccard et Jacques Balmat, les premiers à avoir gravi le Mont-Blanc en 1786. Un exploit retentissant à l'époque. Chamonix a aussi accueilli les premiers JO d'hiver de l'Histoire, en 1924.

Pour notre insolite, une combinaison est obligatoire : l'eau n'est qu'à trois degrés. Notre radeau s'élance sur la rivière directement alimentée par la fonte des glaciers. Huit kilomètres de descente en rafting, et une surprise à l'arrivée. Pour dormir, nous avons choisi un "mazot". Ces petits chalets en bois étaient construits à côté des fermes pour permettre aux paysans de stocker leurs objets de valeur.

Place au bon plan. En passant une nuit à Chamonix, vous obtiendrez une carte d'hôte. Grâce à elle, vous pourrez prendre gratuitement le train dans la vallée. Celui-ci passe dans tous les hameaux jusqu'à la frontière suisse. Et chaque arrêt est une invitation à la randonnée. Tout est là, une gastronomie gourmande et généreuse, de sublimes points de vue et une déconnexion assurée.

La suite de notre weekend à Chamonix dans la vidéo en tête de cet article.