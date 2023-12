VOYAGE - Week-end à Colmar : un décor propice à la magie de Noël

Noël, c'est aussi une ambiance et un esprit. Et dans ce domaine, l'Alsace est de loin la région championne de l'Hexagone. TF1 vous emmène en week-end à Colmar (Haut-Rhin).

La magie de Noël... C'est la promesse d'un week-end à Colmar, qu'une équipe de TF1 a voulu vérifier. Nous sommes sur la place des Dominicains, il est bientôt 17 heures, les lumières vont s'allumer et nous allons pouvoir compter les allées de ce premier marché consacré aux décorations de Noël. Depuis six semaines, près de 200 commerçants ont pris d'assaut le centre-ville, comme on le constate dans la vidéo en tête de cet article. En Alsace, on ne rigole pas avec les traditions. Le père Noël est bien sûr omniprésent, et Alexandre s'en est fait une spécialité. Environ un million et demi de visiteurs font chaque année le voyage, attirés par les lumières de la ville.

À quelques minutes du centre-ville, Cécile nous reçoit chez elle dans une ancienne bâtisse typique de la région. Comptez 95 euros la nuit, il vaut mieux réserver longtemps à l'avance. Le lendemain matin, on espérait de la neige, mais ce n'est qu'une pluie fine qui va nous accompagner tout au long de la journée. Nous embarquons quand même sur la Lauch, cette petite rivière qui assure à la prospérité de Colmar dès le Moyen Âge.

La suite de notre reportage à Colmar dans la vidéo en tête de cet article.