VOYAGE - Week-end à Saverne, autour de son "petit Versailles alsacien"

Ce week-end, TF1 vous emmène dans l'une des régions les plus gourmandes du pays. Saverne vous attend, autour de son château majestueux.

Notre week-end à Saverne (Bas-Rhin) débute au pas de charge. Un jeu d'énigme dans les entrailles du château des Rohan. Surnommé au XVIIIᵉ siècle le petit Versailles alsacien, cet immense édifice et ses 140 mètres de long en grès rose fut la demeure des évêques de Strasbourg jusqu'à la révolution. Abandonné et pillé, il aurait pu finir en carrière de pierre, si Napoléon III n'avait pas décidé de la sauver en 1840. Le château est aujourd'hui un centre culturel, qui conserve aussi un rôle stratégique : c'est depuis les toits du château que l'on a la plus belle vue sur la ville de Saverne, qui s'étend à ses pieds.

Château médiéval en ruines

Située à la jonction entre la plaine d'Alsace et le plateau lorrain, la ville est encerclée de collines boisées. Au sommet de l'une d'elles, culmine une barre rocheuse à 450 mètres d'altitude. C'est là que l'on découvre les ruines du château médiéval du Haut-Barr, un des lieux les plus visités de la ville. Il ne reste plus grand-chose de la forteresse, mais la beauté naturelle du décor, en rouge pierre et vert forêt, mérite le détour.

À la recherche d'un "bon plan" pour se restaurer, rien de mieux que l'encas alsacien, que l'on trouve dans un établissement au cœur des ruines. Philippe y prépare son baeckeoffe, un plat traditionnel, accompagné de la célèbre tarte flambée. S'il vous reste une petite place pour une douceur, un conseil, rendez-vous dans ce bâtiment moderne en forme de tablette de chocolat...

