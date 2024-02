VOYAGE - Week-end au Puy-en-Velay, une cité historique entre ciel et terre

La ville du Puy-en-Velay est surnommée le "Mont Saint-Michel des terres". Elle est le point de départ de la via Podiensis, un des quatre chemins historiques du pèlerinage de Compostelle. Le lieu invite à une certaine spiritualité, comme l'a constaté le 13H de TF1.

Nous avions, parait-il, une chance sur deux de croiser son ballon. Monter en montgolfière avec François est un bon moyen de mesurer le relief volcanique du lieu, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus. Dès notre arrivée en ce samedi matin d'hiver, la ville du Puy-en-Velay (Haute-Loire) nous hypnotise. Comme si elle se trouvait entre le ciel et la terre. Ses sept rochers, venus des profondeurs, font la course avec les nuages. On s'attend donc à grimper, mais où ?

En suivant la lumière, on déroule le ruban noir de basalte du rocher Saint-Michel. Pour célébrer les forces de la nature, on a érigé au Xᵉ siècle une chapelle en sommet. De retour sur la terre ferme, on trouve le réconfort dans un bon plat de lentilles, une spécialité locale, tout comme l’artisou, leur fromage fermier.

À l’ombre de la lumineuse cathédrale, un doux chant nous invite. C’est un autre saut dans le temps, comme le Puy en a le secret. Dans une école, on vient de tout le pays pour s’initier à un art légendaire : celui de la dentelle, qui se transmet depuis le XVe siècle. Pour la nuit, on peut compter les étoiles dans des bulles en pleine nature.

