Voyager fait-il toujours partie des priorités des Français en 2024 ?

Malgré le contexte macroéconomique, 88 % des Français font des voyages une priorité budgétaire en 2024. Les jeunes soulignent l’importance de l’inclusion sociale dans les choix des destinations. Pour 44 % des consommateurs de l’Hexagone, la sécurité fait partie des critères de premier rang lorsqu’ils voyagent.

L’inflation n’a beau épargner personne, les voyageurs français refusent de faire une croix sur leurs vacances. Selon une étude publiée par OnePoll pour le site de réservation eDreams, 88 % des personnes interrogées en font même une priorité dans leur enveloppe de dépenses en 2024. Si les voyages sont essentiels pour tous les groupes d'âge, les données révèlent que les futures générations de globetrotteurs souhaitent voyager différemment.

Les jeunes ne voyagent plus pour les mêmes raisons

Sensibles à la découverte des cultures, les jeunes Français de 18 à 24 ans sont 21 % à faire de l’inclusion sociale un critère de taille pour le choix de leurs destinations de voyage. Ils viseront ainsi des pays dans lesquels ils pourront dormir chez l’habitant, participer à des journées ou ateliers découverte de leurs spécialités ou traditions (culturelles, gastronomiques ou spirituelles). Cette volonté accrue d’être au cœur des populations locales ne signifie pas pour autant qu’ils soient prêts à totalement se couper des écrans.

Les Français toujours connectés... même en vacances

Selon les résultats de l’enquête, rester connecté en voyage est une priorité pour 18 % des consommateurs français entre 18 et 24 ans, contre seulement 5 % des 55-64 ans. En plus de partager photos et vidéos de leur séjour sur les réseaux sociaux, ce chiffre suggère une prévalence accrue du travail flexible et à distance parmi les jeunes générations.

La sécurité, dernier critère de choix pour le choix d’une destination

Les considérations relatives à la santé et à la sécurité sont devenues des facteurs importants dans la planification des voyages. Un récent classement a permis d’établir la liste des destinations les moins sûres au monde pour des touristes. 44 % des personnes interrogées en France, toutes tranches d'âge confondues, ont déclaré qu'il s'agissait d'une question essentielle. Cette tendance est encore plus marquée chez les Baby-boomers (45-54 ans), qui sont 50 % à placer la sécurité presque au même niveau que le coût du voyage.