Île Maurice : les incontournables aux quatre coins de l’île

En descendant vers le Sud, on rallie bientôt le village de Flic-en-Flac, dont la plage bordée de filaos et à l’abri du vent invite à se baigner dans une eau tiède toute l’année. C’est l’un des paysages de carte postale qui vaut à Maurice son surnom d’île paradis… Et il vaut le coup d’œil !

Enfin, quand on s’enfonce un peu dans les terres, les paysages changent et l’on se repaît d’une végétation luxuriante. Les 7 chutes d’eau situées au sud-ouest des plaines Wilhems, aussi appelées Tamarin Falls, constituent elles aussi une étape indispensable pour qui se donne la peine de marcher une demi-journée pour les découvrir.