VOYAGES - Week-end dans les monts du Pilat : un bon bol d'air en montagne

TF1 vous emmène en weekend au Pilat, version hivernale, avec des monts qui culminent à près de 1500 mètres, à l'Est du massif central. Un bon bol d'air et de montagne pour commencer l'année.

Ce n'est pas une dune de sable, mais un océan blanc, aux portes de Lyon et de Saint-Etienne. Un paradis qui accroche les nuages, sans arêtes vertigineuses, ni remontées mécaniques. Le Pilat, massif tout en douceur, sans la folie des grandeurs. Inutile de marcher des heures, ni même de transpirer, pour se hisser au sommet, à 1400 mètres, comme on le voit dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Les chirats, une spécificité géologique

L'Auvergne a ses volcans, le Pilat a ses "crêts". Des monts, au sommet desquels vous embrasserez un quart de l'Hexagone. Et si vous levez naturellement les yeux, n'oubliez pas de les baisser de temps à autre, pour admirer ces curiosités géologiques uniques en Europe : les chirats. Dans le Pilat, tous les chemins de randonnée mènent à la Jasserie, là où autrefois, on gardait les troupeaux en alpage. Une auberge, où depuis quatre générations, on se transmet les secrets d'une cuisine qui vous remettra sur pied.

Ensuite, direction la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez (Loire), construite au XIIIᵉ siècle, où l'on s'attend à croiser la silhouette d'un religieux en route pour la prière. Il n'y a plus de moines depuis la Révolution, mais vous allez pénétrer dans l'ancien ermitage des moines chartreux.