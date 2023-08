VU DU CIEL - Voyage : embarquez en avion au-dessus des falaises escarpées du Finistère

Ouessant est le dernier bout de terre avant l’Amérique. L’île fait quinze kilomètres carrés, une superficie tout juste suffisante pour poser son avion. Le phare du Stiff date de 1699 et est reconnaissable par sa silhouette atypique à double colonne. Un phare beau et majestueux qui domine à 93 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ce n’est pas encore suffisant pour Jean-Pascal Royer, qui reprend déjà de l’altitude et met le cap sur Ouessant.