Week-end à Bayonne : du rugby, du jambon et de la bonne humeur

Maintenant, place au bon plan. Nous avons décidé de faire un tour du côté des halles. On peut y retrouver les produits de très bons producteurs locaux comme de la charcuterie, du poulet fermier, du fromage… De quoi régaler nos papilles ! La restauration, c’est notamment l’activité choisie par beaucoup de retraités du rugby. Les joueurs de haut niveau sont nombreux à se consacrer à cette nouvelle expérience lorsqu’ils cessent d’être sur le terrain. C’est le cas de Lionel Mazars qui a déchaussé les crampons il y a six ans. S’il est Toulousain, c’est à Bayonne qu’il se sent chez lui : “Quand on goûte à ce cadre de vie, c’est difficile d’en repartir.”

Pascal Ondarts, ancien joueur professionnel de rugby, est de son côté à la tête d’un établissement hôtelier intitulé Loreak, qui fait naturellement la part belle “aux gueules cassées” de ce sport. Sur les murs, on peut voir de magnifiques tableaux d’anciens athlètes tels que Jean-Louis Tolot. “C’est quelqu’un qui a joué contre moi, voilà comment il finissait” s’amuse le propriétaire de l’établissement. Une chose est certaine, peu importe où vous allez dans le Pays-Basque, soyez certain d’être très bien accueilli. En cette période de Coupe du monde de rugby 2023, le groupe d’animation musical Kanta Gurekin apprend à qui le veut leurs hymnes de supporters. C’est donc, en musique, que s’achève notre week-end à Bayonne.