Week-end à Gstaad, le petit paradis suisse

Notre deuxième incontournable est un aller-retour en haute montagne. Pour 40 € et quelques frissons, nous avons décidé de traverser le seul et unique pont suspendu au monde, qui relie deux sommets entre eux, à 3000 mètres de hauteur. Heureusement, Bernard Tschannen, directeur du Peak Walk, nous rassure sur sa solidité : “Il a été construit pour résister au vent allant jusqu’à 250km/h.” Nous marchons ensuite sur le glacier des diablerets, dont la légende raconte que dans l’ancien temps, les diables s’amusaient à jeter des cailloux du sommet.

Après une descente en luge mécanique, place à la spécialité suisse : la fondue. Pour 18 € par personne, vous pouvez réserver tout le nécessaire adéquat, qui tient dans un sac à dos, et ainsi déguster ce plat chaud qui tient au corps durant votre randonnée. Autour de Gstaad, ce ne sont pas les sentiers qui manquent !

Postés tous ensemble avec du fromage coulant, on peut admirer le magnifique décor tout en se remplissant la panse. À titre d’information, un Suisse mange 23 kg de fromage par an. Pas de quoi culpabiliser, donc !

Notre bon plan est d’ailleurs au bout de nos chaussures de randonnée. Après une heure de marche, on arrive face à une ferme d’alpage, à 1900 mètres d’altitude. Pour 80 €, on a un dortoir, le couvert ainsi que la salle de bain et pour voisins de couchette, les marmottes ! On termine ce magnifique week-end dans le canton de Berne avec la rencontre de Regina Martin, découpeuse. Avec ses petites mains minutieuses, elle coupe et découpe de superbes dessins pour en faire des tableaux personnalités. Naturellement, les vaches sont encore et toujours mises à l’honneur ! Si l’on parle l’allemand bernois dans cette commune suisse, la passionnée maîtrise bien le français, ce qui facilite ses échanges avec les touristes.