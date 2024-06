L’acronyme WWoof signifie "World wide opportunities on organic farms", que l’on peut traduire par "Occasions mondiales dans les fermes bio". Le principe est d’être nourri et logé, parfois rémunéré, en échange de sa contribution au sein d’une exploitation agricole. En 2022, l’association WWoof France comptait 18 292 adeptes, dont 76 % de Français.

Entre le transport, le logement, la restauration et les loisirs, voyager n’est malheureusement pas accessible à tous. Pour financer une partie ou la totalité de son séjour en France ou à l’étranger, le WWoofing s’avère être la solution idéale. Le principe est de mettre à contribution sa force de travail au sein d’une ferme ou d’une exploitation agricole en échange du gîte et du couvert.

Comment est né le concept du WWoofing ?

Le concept du Wwoofing existe depuis plus de 50 ans. L’idée provient de Sue Coppard, une Londonienne soudainement lassée de sa vie citadine. En 1971, elle se met à contacter plusieurs propriétaires d'exploitations agricoles pour proposer ses services à la ferme, à la simple condition d’être logée et nourrie gratuitement. En parallèle, elle publie une annonce pour proposer à d’autres personnes en quête de nature de se joindre à l’aventure. Lors de son retour en Angleterre, son expérience attise la curiosité de ses amis, nombreux à vouloir vivre une escapade similaire. D'autres fermiers décident d’accueillir les citadins en échange de services manuels, et le wwoofing est né !

Où peut-on financer une partie de son voyage grâce au WWoofing ?

À l'heure actuelle, il est possible de faire du WWoofing dans plus de 130 de pays. À l’international, ce mouvement fédère près de 100 000 membres. L’Australie fait partie des lieux les plus prisés par les Wwoofers, désireux de découvrir ce sublime lieu plutôt onéreux tout en réduisant leurs frais. L’Angleterre, la Chine, le Japon, le Ghana, le Nigeria, le Mexique et bien sûr la France connaissent également beaucoup de succès. En 2022, l’association WWoof France comptait 18 292 WWOOFeurs – dont 76 % d’adhérents Français – et 2 718 Fermes-WWOOF.

Le WWoofing : les modalités d’inscription

Les modalités d’inscription diffèrent d’un pays à un autre. Le site officiel du Wwoof recense tous les pays membres, mais l’inscription se fait obligatoirement sur l’association wwoofing du lieu de destination. La cotisation annuelle coûte entre quinze à 25 euros par personne, un peu moins si vous partez en duo. Une fois votre compte créé, vous pouvez accéder à la liste des hôtes, les missions qu’ils proposent et leurs disponibilités. Généralement, les fermiers demandent aux Wwoofeurs de rester au minimum une semaine, le temps de leur apprendre leur savoir-faire. Il est important de vérifier si un visa de travail est nécessaire avant de planifier votre voyage.

Soin des animaux, entretien des espaces verts, bricolage… Les diverses tâches du Wwoofeur

Les travaux proposés par les fermiers sont divers et variés, mais rassurez-vous, les missions sont généralement accessibles à tous. Il peut s’agir d’entretien des espaces verts, de petites réparations, la gestion d’un potager, le soin des animaux, la traite des vaches, la cueillette de récoltes… Vos heures et journées de travail seront définies à l’avance avec votre nouveau patron, qui vous laissera bien entendu le temps de visiter les alentours !