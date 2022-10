Zoom : découvrez les charmes de la Corse de l'intérieur

Pour explorer la nature puissante et contraignante de la Corse, le rendez-vous est pris dans la Castagniccia, la région des châtaigniers, avec Fanfan Manenti, président de l'association ASL Bertecchie. Et l'on comprend que la vie était dure en son temps, de quoi forger son caractère. A 90 ans, il milite pour la préservation des forêts d'arbres multi-centenaires. Et dénonce, "désolé", le manque d'entretien et le laisser-aller des hommes dans les espaces naturels. "Ceux qui dévastent aujourd'hui la nature sont en train de manger le pain de leur progéniture."